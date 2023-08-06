В Новосибирске готовится выпуск серийных экземпляров беспилотников «Партизан»

В 2024 году в Новосибирской области планируется открытие производственного комплекса и выпуск серийных экземпляров тяжелых беспилотников «Партизан», сказал в рамках интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирском государственном университете председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» на базе НГУ Антон Рязанцев. Речь идет о 10 экземплярах в следующем году.

Он отметил, что центр беспилотного авиастроения в Новосибирской области укомплектован специалистами СО РАН, СибНИА, инженерными и техническими кадрами, ведется трансфер оборонных технологий в беспилотную авиацию.

В 2021 году директор СибНИА Владимир Барсук говорил «Ъ-Сибирь» о том, что в 2022 году СибНИА представит демонстратор беспилотной версии самолета «Партизан», который может взлетать и садиться на небольших площадках, ранее используемых только вертолетами. Беспилотный самолет-демонстратор сможет осуществлять взлет и посадку с дистанции 60 м с высотой препятствия на границе участка 15 метров. Проект реализуется по заказу Фонда перспективных исследований.

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Оксана Павлова