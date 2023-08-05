Число жертв оползня в грузинском Шови выросло до 15

Спасатели нашли тело еще одного погибшего в результате схода 3 августа оползня в грузинском Шови. Таким образом, число жертв стихии выросло до 15 человек.

Сегодня утром, 5 августа, в Шови возобновились поисково-спасательные работы, сообщает издание Ambebi. Около 400 спасателей, военные и два вертолета ищут более 20 человек, передает ТВ Mtavari.

Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.

Шови — село и бальнео-климатический курорт, расположенные на склонах Главного Кавказского хребта в 7 км от границы с Россией.

Мария Федотова