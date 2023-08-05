«ЛитРес» проводит внутреннее расследование в связи с утечкой данных клиентов

Сервис электронных книг «ЛитРес» подтвердил утечку данных своих клиентов и проводит в связи с этим внутреннее расследование. Платежные данные утечка не затронула, пользователям «ЛитРес» рекомендовано сменить пароли. В открытый доступ попали ФИО клиентов «ЛитРес», адреса электронной почты и хешированные пароли, сообщал ранее Telegram-канал «Утечки информации».

«Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты. Важно, что вся платежная информация в безопасности, поскольку на нашей стороне мы не храним платежные данные пользователей»,— говорится в сообщении «ЛитРес» в Telegram-канале. «ЛитРес» направил уведомление об инциденте в Роскомнадзор, а также ужесточил контроль за хранением данных, усилил уровень защиты и мониторинг доступов к данным.

«ЛитРес» проводит внутреннее расследование, сообщили в пресс-службе сервиса «Интерфаксу» и ТАСС.

По данным Telegram-канала «Утечки информации», в свободный доступ попало 3,08 млн строк данных клиентов сервиса «ЛитРес». Данные выложил источник, ранее сливавший информацию «СберЛогистики», образовательного портала GeekBrains, службы доставки Delivery Club и других, сообщают «Утечки информации».

Группа компаний «ЛитРес» включает в себя проекты «Самиздат», MyBook, «Звуки слов», Comics Time, LiveLib, «Литрес.Чтец», «Литрес.Самиздат».

Мария Федотова