В Киеве задержан военком по делу о переправке уклонистов за границу

В Киеве задержан начальник Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По информации следствия, задержанный и начальник одного из управлений штаба командования сухопутных войск ВСУ незаконно переправили трех военнообязанных граждан через границу. За это они получили вознаграждение в $30 тыс. Их имена не приводятся.

Следственные действия продолжаются. Задержанному избирают меру пресечения, его также могут отстранить от должности начальника военкомата.

Накануне по этой же статье был задержан начальник управления штаба командования сухопутных войск ВСУ, он также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации, напомнили в офисе генпрокурора. Его арестовали с возможностью внести залог в 1,8 млн гривен ($49 тыс.).

Олеся Павленко