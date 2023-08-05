Регулятор США одобрил первый пероральный препарат от послеродовой депрессии

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) США одобрило первое лекарство в форме таблеток для лечения постродовой депрессии. Об этом сообщило AP.

Препарат Zurzuvae разработан Sage Therapeutics. Согласно описанию препарата, его нужно принимать один раз в сутки в течение 14 дней при тяжелой депрессии, вызванной родами или беременностью.

Разрешение выдано после двух исследований компаний. По итогам клинических испытаний у женщин, которые принимали препарат от четырех до шести недель, зафиксировали меньше симптомов постродовой депрессии, чем у тех, кто принимал плацебо.

Ранее Sage Therapeutics разработала аналогичный инфузионный препарат для использования в больницах. Его вводят внутривенно, срок приема — три дня. В 2019 году FDA одобрила этот препарат, но он не пользовался спросом из-за цены в $34 тыс. и способа приема.

Олеся Павленко