Петербургский танкер получил пробоину в Керченском проливе

В результате атаки, предположительно, морского дрона в Керченском проливе Черного моря получил пробоину российский танкер «СИГ», приписанный к Санкт-Петербургу. В настоящий момент с него откачивают воду, судно находится на плаву, пробоина зафиксирована в районе машинного отделения, сообщили в Росморречфлоте.

«Оперативным дежурным Росморречфлота в 00.28 05.08.2023 от МСКЦ Новороссийск получено донесение о том, что танкером "Сиг" (с/в "Транспетрочарт", п/р Санкт-Петербург, экипаж 11человек, судно в балласте) в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона»,— говорится в сообщении ведомства в его официальном Telegram-канале.

В результате ЧП пострадавших нет. Сейчас судно находится на южном подходе к Керченскому проливу в координатах 45°01'1"N 036°31'7"E, уточнили в Росморречфлоте. В район направлены спасательные суда.

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