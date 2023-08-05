На Камчатке мобилизованный приговорен к 2,5 года колонии-поселения за отказ ехать на СВО

35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа (ч. 2.1 ст. 332 УК). Мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения. Приговор в законную в силу не вступил.

В сообщении пресс-службы от 3 августа вместо имени и фамилии военнослужащего указано «Ш.». Утверждается, что в мае мужчина, находясь в расположении одной из воинских частей в Петропавловске-Камчатском, отказался от участия в боевых действиях на Украине. В сообщении подчеркивается, что при этом он «осознавал объявленную в Российской Федерации мобилизацию».

Военнослужащему 1 августа было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.