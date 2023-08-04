Как эксперты оценивают положения о строительном контроле

Введение обязательного стройконтроля для капремонта, который проводится за счет средств со спецсчетов, полагает исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов, «добавит профессионализма в оценку качества строительных работ». Однако, предупреждает он, введение обязательного стройконтроля может привести к удорожанию проведения работ за счет денег на спецсчетах, поскольку на это теперь должны будут закладываться отдельные средства. Согласна с этим и зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, собственники зачастую не обладают необходимой квалификацией, чтобы проконтролировать работу подрядчиков. Но есть и обратная сторона — если в фондах капремонтов стройконтроль осуществляется за деньги бюджета субъекта, то в этом случае он будет происходить за счет взносов собственников. «Ко второму чтению будем добиваться, чтобы у владельцев спецсчетов и тех, кто копит средства в "общем котле", были равные условия»,— заверяет депутат.

Евгения Крючкова