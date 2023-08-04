Путин подписал закон об эксперименте с исламским банкингом в Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне

Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года.

Его участники при совершении сделок не смогут устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки, им запрещено финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и с торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Исламский банкинг — финансовая деятельность, основанная на принципах шариата.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который не является кредитной или некредитной финансовой организацией, с 1 сентября 2023 года составит 10 млн руб., с 1 января 2024 года — 15 млн руб. Эксперимент может быть распространен на другие регионы решением правительства по согласованию с Банком России.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Исламскому банкингу размыли формулировки».

Мария Федотова