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Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Президент Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании российских школьников. Документ отменяет норму о запрете на привлечение к общественно полезному труду без согласия обучающихся или их родителей. Речь идет об уборке класса, уходе за пришкольной территорией, помощи в библиотеке.

Школьников смогут привлекать к участию «в общественно полезном труде» с учетом их «возрастных и психофизических особенностей». Закон был внесен в Госдуму 24 мая. В пояснительной записке в качестве примеров общественно полезной работы называлась высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Аттестат теперь не достанется без труда».

Мария Федотова

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