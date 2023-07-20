Госдума одобрила поправки о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «Об образовании», обязывающие школьников выполнять трудовую деятельность, включая уборку класса, уход за пришкольной территорией, помощь в библиотеке. Согласие родителей или самих школьников учитываться не будет.

Документ предполагает, что школьников могут привлекать к участию «в общественно полезном труде» с учетом их «возрастных и психофизических особенностей». Дети должны «поддерживать чистоту и порядок» в стенах школ, говорится в тексте пояснительной записки.

Образовательные учреждения тем самым наделяются новыми компетенциями «по содействию добровольческой (волонтерской деятельности) обучающихся». Авторы поправок утверждают, что это позволит выработать у школьников «активную жизненную позицию» и «умение ориентироваться в социуме».

Авторами поправок выступили несколько депутатов Госдумы, среди них: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты Нина Останина, Олег Смолин (оба — члены партии КПРФ), председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Кроме того, законом вводится предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на смену «Основ безопасности жизнедеятельности». Он будет дополнен курсами начальной военной подготовки.

Лусине Баласян