Бывшего замдиректора трамвайно-троллейбусного предприятия в Орле будут судить за мошенничество

Управление Следственного комитета по Орловской области сообщило о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении бывшего замдиректора «Трамвайно-троллейбусного предприятия» (ТТП) Орла. Также СК завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии) в отношении индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, в июле 2021 года замдиректора ТТП исполнял обязанности руководителя. Ему стало известно, что сотрудники муниципального предприятия (МУП) провели замену масла и фильтров на десяти автобусах. Он решил присвоить себе средства организации и заключил со знакомым предпринимателем фиктивный договор по техобслуживанию и ремонту этих машин, которые не планировалось проводить. По указанию и.о. руководителя предприниматель составил ложные акты о выполненных работах и передал их для оплаты. СК уточняет, что сотрудники ТТП не знали об афере. По указанию руководителя они перевели бизнесмену 270 тыс. руб. по заключенному договору.

Прокуратура заподозрила мужчин в этих преступлениях по итогам проверки в 2022 году, которая также показала, что администрация Орла «должным образом не контролировала состояние имущества муниципального предприятия и не принимала мер к сохранению транспорта». В результате СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (по ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет колонии).

Через месяц после этого стало известно о возбуждении еще двух уголовных дел — о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы) — из-за ущерба предприятию в размере 108 тыс. руб.

За последние годы предприятие не раз пытались обанкротить. В марте 2020 года этого добивался «Орловский энергосбыт» из-за 37,5 млн руб. долга. Однако тогда из-за моратория на банкротство ТТП как представитель одной из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей избежало развития процедуры. В июне 2021 года иск к МУПу подавало региональное управление Федеральной налоговой службы, но спустя месяц предприятие погасило «основную сумму задолженности» из 49 млн руб. В марте 2022 года от иска банкротстве из-за долга в 63,21 млн руб. отказался «Орловский энергосбыт».

О том, как орловский электротранспорт оказался в кризисе, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рогатые" наступают в открытую».

Алина Морозова

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