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Расселенный дом у ЗСД на Канонерском острове выставили на торги за 82 млн рублей

Смольный выставил на продажу нежилой дом, расположенный вдоль ЗСД по адресу: Канонерский остров, 15. Торги назначены на 29 августа. Их проведет Российский аукционный дом.

Начальная цена лота составит 82,6 млн рублей. За эту сумму покупатели смогут приобрести нежилое 5-этажное здание 1967 года постройки общей площадью 3,3 тысячи кв. м и 0,1 Га земли. На данный момент строение законсервировано и не используется.

Это один из четырех жилых домов, расселенных в 2016 году во время строительства ЗСД. Здания были включены в программу приватизации госимущества и переведены в нежилые помещения, после чего выставлены на торги.

Ранее «Ъ–СПб» сообщал о четырех зданиях Апраксина двора, выставленных на повторные торги со снижением стоимости.

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