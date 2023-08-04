Почти каждый второй россиянин считает себя интернет-зависимым

Как показал опрос исследовательского центра Superjob.ru, 45% россиян считают себя в той или иной степени зависимыми от современных электронных девайсов, гаджетов и интернета. При этом 13% опрошенных уверены в этом однозначно, 32% склоняются к такому мнению. Чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы digital-зависимости.

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39% респондентов время от времени стараются устраивать себе цифровой детокс. 15% сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц. 5% отказываются несколько раз в год, 1% — раз в несколько лет. Большинство (61%) к таким мерам вообще не прибегает. Одним гаджеты и интернет нужны для работы, другие хотят всегда оставаться на связи, а кто-то воспринимает их как естественную среду обитания.