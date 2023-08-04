Revolut закроет криптовалютную платформу в США

Финтех-компания Revolut закроет осенью криптовалютную платформу в США, сообщает Decrypt со ссылкой на представителя компании. Revolut связала решение с «меняющейся нормативно-правовой базой и неопределенностью рынка криптовалют в США».

Со 2 сентября 2023 года Revolut запретит размещение заказов на покупку криптовалют в США. С 3 октября клиенты больше не смогут покупать, продавать или хранить какие-либо криптовалюты. По оценке Decrypt, решение связано с июньскими заявлениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что криптовалюты являются незарегистрированными ценными бумагами.

«Revolut активно ищет альтернативные способы предоставления доступа к криптопродуктам, и мы надеемся снова предлагать криптовалюту в США в будущем»,— сообщил Decrypt представитель Revolut.

В начале июня SEC подала в суд на криптобиржи Coinbase и Binance за то, что они не смогли зарегистрировать криптовалюты Cardano, Polygon и Solana как ценные бумаги. Тогда Revolut объявила о делистинге этих валют, он должен завершиться до 18 сентября.

В материале Decrypt отмечается, что большинство криптовалютных компаний оспаривают юрисдикцию SEC и в последние месяцы лоббируют законы, согласно которым криптовалюты признаются товарами, а не ценными бумагами.

Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко.

Полина Мотызлевская