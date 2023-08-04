Новак сообщил о стабилизации мирового рынка нефти

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сообщил, что мировой рынок нефти стабилизировался, а страны организации в июне смогли выполнить условия сделки по сокращению добычи нефти на более чем 100%.

«Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен. Котировки находятся на приемлемом уровне. Благодаря действиям ОПЕК+, в том числе и России, обеспечивается баланс спроса и предложения»,— сказал господин Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы наблюдаем, кстати, максимальный рост спроса, рекордные показатели, то есть после пандемии мы восстановились, (находимся.—''Ъ'') выше уровня 2019 года по потреблению нефти в мире — 102,4 млн б/с»,— добавил он. По его словам, рост спроса на нефть по итогам года может составить 2,4 млн б/с, а в 2024 году — еще на 2,2 млн б/с.

Что касается заседания мониторингового комитета, то, по словам господина Новака, участники оценили исполнение соглашения за июнь. «Оно на высоком уровне, больше 100%»,— добавил он. По его словам, участники встречи продлили добровольное сокращение нефти Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки и решение России взять обязательства продлить на сентябрь добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначена на 4 октября.