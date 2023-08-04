Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении танки

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, включая танки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения, которые позволят Росгвардии иметь тяжелую технику, вносятся в закон «О войсках национальной гвардии». Формально термин «оружие» в документе будет заменен на «вооружение» (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражений живой или иной цели,— на совокупность оружия и технических средств его применения).

Также термин «боевая техника» (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) изменяется на термин «военная техника» (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности,— боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения).

27 июня после встречи президента России Владимира Путина с силовиками глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его ведомство получит на вооружение тяжелую технику, в том числе собственные танки.

Позднее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Росгвардия получит технику, принадлежащую ЧВК «Вагнер», поскольку встреча президента и силовиков состоялась после мятежа частной военной компании. Однако депутат Александр Хинштейн заявил, что решение о передаче Росгвардии тяжелой военной техники президент принял в начале года и это не связано с мятежом. По его словам, технику Росгвардия будет получать по гособоронзаказу.

Милена Костерева