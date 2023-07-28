Совет федерации одобрил запрет на выезд за рубеж со дня появления повестки в реестре

Совет федерации одобрил поправки, согласно которым призывникам будет запрещено уезжать из России со дня размещения повестки в реестре врученных. Документ размещен на портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон о создании единого реестра воинского учета и закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Со дня получения повестки как в бумажном, так и в электронном виде призывникам запретят уезжать из России.

Госдума в апреле одобрила закон о создании единого реестра военнообязанных, который приравнивает электронные повестки к бумажным. Минцифры прогнозирует, что реестр запустят не раньше осени.

25 июля Госдума одобрила поправку, которая вводит штраф в размере до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат после получения повестки (ст. 21.5 КоАП РФ). Сейчас по этой статье предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Анастасия Ларина