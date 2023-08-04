Кремль прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в заявлениях польских властей относительно ситуации с Белоруссией «много странностей». По его мнению, поляки «склонны к провоцированию ситуации».

«Что касается белорусских вертолетов, то, если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушений не был зафиксирован, вот. Поэтому там много странностей. В целом поляки, они склонны к провоцированию ситуации, к нагнетанию напряженности»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Комментируя опасения польской стороны по поводу перемещения бойцов ЧВК «Вагнер» по белорусской территории, Дмитрий Песков обратил внимание, что Белоруссия — суверенное государство. «Действительно бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Собственно, близ границы, не близ границы, это территория Белоруссии, Белоруссия — суверенное государство»,— сказал он.

1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. Минск обвинения отверг. В Минобороны Белоруссии сообщили, что таким заявлением Польша пытается оправдать наращивание сил у границы. Решение укрепить границу с Белоруссией Варшава приняла из-за прибытия в республику ЧВК «Вагнер».