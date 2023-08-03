Минск вновь отверг нарушение границы Польши белорусскими вертолетами

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что вертолеты, которые, по утверждению польских властей, принадлежат охране белорусского президента Александра Лукашенко, не нарушали границу с Польшей. Соответствующие разъяснения были даны польскому временному поверенному в Белоруссии Мартину Войцеховскому.

«Вчера польскому временному поверенному в делах в нашем МИДе было максимально подробно все показано и разъяснено по данным объективного контроля. Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта. Поэтому предположения Влодзимежа Чимошевича ни в какой части не соответствуют действительности»,— рассказал ТАСС Анатолий Глаз.

1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. По данным польских аналитиков открытых данных, речь шла о Ми-24 и Ми-8. В ответ на это в Минобороны Белоруссии сообщили, что таким заявлением Польша пытается оправдать наращивание сил у границы. Сегодня, 3 августа, бывший глава польского правительства Влодзимеж Цимошевич в эфире радио RMF FM заявил, что указанные два вертолета принадлежат охране президента Белоруссии.

Милена Костерева