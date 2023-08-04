Путин разрешил блокировать средства попавших под российские ограничения иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает финансовые операции и разрешает блокировку денежных средств иностранных юридических и физических лиц, попавших под специальные экономические ограничения в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон регулирует правила применения специальных экономических мер по запрету или ограничению на финансовые операции, а также заморозки имущества и денег. Меры распространяются на финансовые операции в интересах блокируемых лиц. Среди прочего он запрещает банкам трансграничный перевод денежных средств, если их получатель включен в соответствующий перечень.

Также документ регламентирует перечень организаций, которые затронет режим ограничений в виде в виде специальных экономических мер, в том числе ломбарды, организации, осуществляющие функции платежного агента, кредитные кооперации, микрофинансовые организации. Кроме этого, банкам запрещается трансграничный перевод денег, если получатель находится в реестре физлиц, против которых введены специальные экономические меры.

Подписанный президентом закон одновременно расширяет полномочия Центробанка. В случае нарушения требований закона некредитными финансовыми организациями, регулятор сможет вводить ограничение их деятельности на срок до шести месяцев, в том числе ограничивать привлечение средств и выдачу займов. Также предусматривается штраф в размере до 5 млн руб.

Что же касается прав самого блокируемого лица, то ему подписанный президентом документ разрешает получать денежные средства на свои российские счета и получать проценты на сумму вклада. Также это лицо сможет получать и расходовать пенсию, стипендию и прочие пособия, платить налоги, страховые взносы и штрафы. Также разрешается получать заработную плату и тратить ее в размере до 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи.

Олеся Павленко