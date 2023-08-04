Зарубежные СМИ: Как развивается дело против Дональда Трампа?

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Дональда Трампа. Бывшего президента США отпустили под обязательство о явке в рамках дела о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Политик провел в суде меньше получаса: ему зачитали обвинительное заключение, из которого следует, что большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечь экс-президента к ответственности за «сговор с целью обмана США, вмешательства в официальные процедуры и сговор против прав». Все эти деяния он якобы совершил с помощью шестерых неназванных сообщников. Сам Трамп вину не признал, а после заседания назвал происходящее политическим преследованием. Судебное заседание и его влияние на президентскую гонку в США стали одной из главных в западных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Сотни людей 3 августа собрались возле суда в Вашингтоне посмотреть, как Дональд Трамп с командой прибыл на черных внедорожниках, чтобы сдаться властям, пишет The Wall Street Journal. Причем к зданию подошли как противники, так и сторонники бывшего президента. Над толпой одновременно возникали флаг с надписью «Трамп или смерть» и табличка со слоганом «Трампа навсегда в тюрьму».

Перед заседанием у бывшего президента взяли отпечатки пальцев и его личную информацию. Фотографировать Трампа сотрудники суда не стали, человек и так узнаваемый, замечает агентство Bloomberg. Во время 30-минутного слушания политик сидел недалеко от прокурора, но говорил мало, а после покинул здание через отдельный выход.

Бывший президент и его юристы видят плюс в этом уголовном деле, предполагает The Washington Post. Предстоящая схватка в зале суда может подтолкнуть Трампа к тому, чтобы продвинуть его утверждение о фальсификации выборов в 2020 году в контексте кампании-2024. Это вызывает тревогу у республиканцев и даже у некоторых советников Трампа, которые призывали его прекратить заниматься этой темой.

Впрочем, сроки судебного разбирательства неизбежно связаны с политическими проблемами у экс-президента, пишет The New York Times. Пока Трамп будет посещать заседания, другие кандидаты в президенты от республиканцев смогут сосредоточиться на дебатах и выступлениях в штатах.

Тем временем Reuters выяснил, что примерно половина республиканцев не проголосовали бы за Дональда Трампа, если бы его признали виновным в совершении уголовного преступления, поскольку это серьезная юридическая проблема для его выдвижения на пост президента в 2024-м.

Агентство ссылается на данные совместного опроса с международной компанией Ipsos, проведенного как раз перед заседанием суда в Вашингтоне. 35% респондентов заявили, что выбрали бы Трампа. Остальные пока не определились с ответом.

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