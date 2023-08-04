В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержали белоруса

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (АВБ) задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. По решению суда задержанный помещен под стражу на три месяца, сообщил Мариуш Каминьский, министр внутренних дел и администрации Польши, координирующий работу спецслужб. Мужчина стал 16-м иностранным гражданином, задержанным в Польше по делу о шпионаже в пользу России.

«АВБ задержало еще одного, уже шестнадцатого, подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью»,— написал господин Каминьский на своей странице в соцсети X.

По данным Мариуша Каминьского, гражданин Белоруссии Михаил А. занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Согласно польскому законодательству, фамилии задержанных не могут быть представлены в открытом доступе до вынесения им приговора.

10 июля агентство PAP сообщало о задержании гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Он был 15-м человеком, «который должен был участвовать в деятельности шпионской сети, работающей на Россию». 14-м задержанным стал 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев, играющий клубе «Заглембе Сосновец», приехавший в Польшу в 2021 году. Gazeta Polska со ссылкой на материалы дела писала, что задержанные готовили диверсию на железной дороге в Польше.

Милена Костерева