Спецслужбы Польши задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По данным ABW, это уже 15-й человек, «который должен был участвовать в деятельности шпионской сети, работающей на Россию», пишет польское агентство PAP.

Мужчина был задержан 21 июня, его имя не приводится. Задержанный — гражданин Украины, он пребывал в Польше с 2019 года. По версии следствия, он наблюдал за критически важной инфраструктурой Польши, в том числе за военными объектами и морскими портами, за что получал вознаграждение.

Прокурор предъявил мужчине обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в шпионской деятельности, направленной «против интересов республики». Вменяемые ему обвинения наказываются тюремным сроком до десяти лет. По решению суда мужчина был арестован на три месяца.

30 июня стало известно, что в Польше по обвинению в шпионаже был арестован российский хоккеист. Власти сообщали, что задержанный — гражданин России и «профессиональный спортсмен хоккейного клуба первой лиги», его имя не раскрывали. По данным газеты Wyborcza, 28-летнего мужчину задержали в Силезском воеводстве, его имя — Максим С. По версии прокуратуры, он также занимался обнаружением критической инфраструктуры в нескольких польских воеводствах, его арестовали на три месяца. МИД РФ выразил Польше протест.

Лаура Кеффер