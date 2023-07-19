Gazeta Polska: задержанные в Польше по делу о шпионаже в пользу России готовили диверсию на железной дороге

Газета Gazeta Polska получила доступ к материалам дела о шпионаже в пользу России, в рамках которого были арестованы 15 человек. По данным следствия, они состояли в разведывательной сети, действовавшей в Польше с марта 2023 года. Первые задержания, по данным издания, были проведены при подготовке диверсии с поездом, который должен был доставить оружие на Украину.

Уголовное дело насчитывает 66 томов. Все задержанные находятся под арестом. Им предъявлены обвинения в шпионаже и участии в преступной группе (часть 1 статьи 130, часть 1 статьи 258 УК Польши). По данным следствия, среди задержанных — граждане Белоруссии, России и Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Последний обвиняемый — уроженец Украины — был задержан 21 июня. Участники разведывательной сети удаленно получали задания от ГРУ, среди их задач — фотосъемка военных и гражданских объектов, подготовка диверсий, проведение митингов, отмечает издание. Оплата за выполненные задачи осуществлялась в криптовалюте.

Gazeta Polska пишет, что за деятельностью участников сети долго следили, а задержания начали проводить, когда выяснилось, что они готовят план по диверсии на железной дороге. Сообщается, что целью диверсии было «введение хаоса и атмосферы опасности», которое должно было быть «использовано кремлевской пропагандой для разжигания антиукраинских настроений в Польше».

10 июля агентство PAP сообщало о задержании гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По данным Агентства внутренней безопасности, это уже 15-й человек, «который должен был участвовать в деятельности шпионской сети, работающей на Россию». 14-м задержанным стал 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев, играющий клубе «Заглембе Сосновец», приехавший в Польшу в 2021 году.

15 марта радио RMF24 сообщило о раскрытии российской шпионской сети на территории Польши. На следующий день глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о том, что в стране задержали девять иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России. По его словам, задержанные «готовили акты диверсии по заказу российской разведки». По информации газеты Rzeczpospolita, тогда среди задержанных не было граждан России.

Полина Мотызлевская