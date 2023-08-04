За десять лет в Ростовской области количество гостиниц и отелей увеличилось на 40%

С 2013 по 2023 год на территории Ростовской области количество коллективных средств размещения увеличилось с 439 ед. до 628 ед. — на 40%. При этом емкость номерного фонда выросла в 1,5 раза – с 26,5 тыс. мест до 40,1 тыс. мест единовременного размещения. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в Министерстве экономического развития Ростовской области.

В ведомстве отметили, что по прогнозам экспертов отрасли, номерной фонд региона будет увеличиваться в среднем на 4-7% в год.

«На данный момент мы имеем достаточное количество разнообразных классифицированных средств размещения, которые были «протестированы» гостями ЧМ-2018, прибывшими в регион из самых разных стран. Это сетевые отели – как российские, так международные – Marton, Ramada, ''Амакс'', ''Маринс Парк Отель'', Radisson, и многие другие. Услуги премиум-класса предоставляют загородные отели Old House и ''Уткино''»,— сообщили в министерстве экономического развития региона.

В ведомстве отметили, что ключевой задачей для властей региона сегодня является обеспечение полной загрузки донских отелей и гостиниц в «низкий сезон». Также власти делают ставку на расширение предложений разных видов отдыха для гостей области.

«Сейчас очень активно развиваются глэмпинги, предоставляющие возможность комфортабельного отдыха на природе вдалеке от городской суеты. Ряд интересных проектов реализуется на территории Неклиновского, Семикаракорского, Усть-Донецкого районов. В самых ближайших планах реализация проектов-победителей федерального конкурсного отбора, получивших поддержку на создание модульных некапитальных средств размещения в Октябрьском районе (вблизи трассы М4 «Дон») и городе Таганроге»,— сообщили в ведомстве.

Анастасия Назарова