Посевные площади на Кубани за год выросли на 0,6%

В Краснодарском крае подведены итоги посевной кампании 2023 года. Как сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате, общая посевная площадь в регионе увеличилась на 0,6% (год к году) и составила 3,7 млн га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Большую часть посевов региона — 66,4% — занимают зерновые и зернобобовые культуры, площадь которых, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 2,9% и составила 2,5 млн га. При этом площади технических и кормовых культур уменьшилась на 3,5 и 6,9% соответственно.

«Основной зерновой культурой Кубани является озимая пшеница. Площадь под ней, по сравнению с 2022 годом, выросла на 60,9 тыс. га и составила 1,6 млн га. Самые большие поля располагаются в Кущевском (105 тыс. га), Ейском (84 тыс. га), Новопокровском (82 тыс. га) и Каневском (81 тыс. га) районах»,— уточнили в Краснодарстате.

В 2023 году под ячмень сельхозпроизводители отвели 199 тыс. га, рис — 110 тыс. га, овес — 4 тыс. га, кукурузу на зерно — 399 тыс. га.

Площадь рисовых чеков в нынешнем сельхозсезоне увеличилась на 19,2%. Самыми подходящими районами для выращивания злака являются Славянский и Красноармейский районы. Площади рисовых чеков в них в 2023 году составили 44 тыс. и 33 тыс. га соответственно.

Подсолнечником на зерно в этом году засеяно 477 тыс. га — половина общей площади технических культур. Под сахарную свеклу и сою аграрии отвели 198 и 172 тыс. га соответственно. 96 тыс. га засеяли рапсом.

Доля картофеля в овощеводческих хозяйствах населения Кубани составила 80,8% от общей площади, занятой этой культурой, капусты — 59,9%, огурцов открытого грунта — 96,1%, помидоров открытого грунта — 92,5%, свеклы столовой — 61,6%, лука репчатого — 62,1%, чеснока — 88,8%.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram