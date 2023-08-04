В Сочи усилены меры безопасности морского порта

Власти Сочи принимают дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры города-курорта, сообщает мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

В ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств в Сочи обсуждалось усиление периметра безопасности морского порта с учетом опыта других черноморских портовых городов, сообщает мэр города-курорта. Особое внимание уделяется комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2,5 тыс. маломерных судов. По словам главы города, в Сочи принимаются все меры для безопасности жителей и гостей. Сейчас в Сочи находятся на отдыхе более 200 тыс. туристов.

Сегодня ночью два боевых украинских беспилотных катера пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Корабли ВМФ России, охраняющие внешний рейд военно-морской базы, уничтожили беспилотники на входе в Цемесскую бухту в акватории посекла Мысхако. Пострадавших в результате инцидента нет. Движение кораблей в Цемесской бухте временно прекращено.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анна Перова, Краснодар