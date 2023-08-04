Власти собираются сократить время продажи алкоголя в Воронежской области

Регулирующий рынок алкоголя департамент имущественных и земельных отношений правительства Воронежской области намерен сократить время продажи спиртного в регионе. Планируется, что его запретят продавать после 22:00, а не после 23:00, как сейчас. Об этом сообщил на брифинге в облправительстве глава департамента Сергей Юсупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронеже сейчас действуют самые либеральные ограничения по времени продажи алкоголя. В соседней Липецкой области его продают до 21:00, в Белгородской — до 22:00.

«Прорабатываются вопросы введения дополнительных ограничений продажи алкоголя на региональном уровне. Это запрет в день защиты детей, во всероссийский день трезвости, а также в дни последних звонков и школьных выпускных. Также предполагается запрет на розничную продажу алкогольной продукции после 22 часов»,— сказал господин Юсупов.

Сергей Калашников, Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте