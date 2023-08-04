Основатель «Новоколледжа» не смог оспорить статус иноагента

Ленинский районный суд Новосибирска отказал в иске об оспаривании статуса иностранного агента основателю «Новоколледжа» и «Новошколы» Сергею Чернышову (был признан иноагентом 26 мая 2023 года). Соответствующее решение было вынесено 3 августа этого года.

Как сообщали ранее в Минюсте, статус иноагента основателю колледжа был присвоен за то, что он «распространял недостоверную информацию» о государственной политике, а также «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ» и «выступал против специальной военной операции на Украине».

В середине июня после признания иногаентом, глава образовательного учреждения ушел со всех административных должностей. «Это связано вот с этой плашечкой и статусом, который фактически является дискриминационным для работы в российском образовании. А также для того, чтобы обезопасить организации и коллективы колледжа и школы», - заявил тогда Сергей Чернышов (признан иноагентом).

«Новоколледж» учрежден в 2021 году. В 2022 году учебное заведение получило от минобра Новосибирской области бессрочную лицензию на образовательную деятельность по программам среднего профобразования. В учреждении обучается около 1,2 тыс. студентов и работает около 100 сотрудников.

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Александр Киселев