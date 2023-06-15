Сергей Чернышов ушел из руководства «Новоколледжа» из-за статуса иноагента

Признанный иностранным агентом новосибирский деятель Сергей Чернышов, основатель «Новоколледжа» и «Новошколы», ушел со всех административных должностей в учебных заведениях из-за статуса иноагента. Об этом он сообщил на странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чернышов (признан иностранным агентом)

Фото: Соцсети coontextor Сергей Чернышов (признан иностранным агентом)

Фото: Соцсети coontextor

«С этой недели я покинул все административные должности в Новоколледже и Новошколе, а также я перестаю быть учредителем этих прекрасных образовательных учреждений. Они переходят под оперативный контроль действующих сотрудников»,— написал Сергей Чернышов.

«Это связано вот с этой плашечкой и статусом, который фактически является дискриминационным для работы в российском образовании. А также для того, чтобы обезопасить организации и коллективы колледжа и школы»,— добавил он.

Сергея Чернышова признали иностранным агентом 27 мая этого года. В материалах Минюста говорится, что Чернышов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях, давал интервью иностранным СМИ, а также выступал против военной операции на Украине.

В середине января Сергей Чернышов сообщил, что на «Новоколледж» пожаловались региональному уполномоченному по правам детей, обвинив его в «антипатриотических беседах» и «прививании своему ребенку ценностей пацифизма». По словам основателя колледжа, жалоба поступила после того, как он рассказал на дне открытых дверей сказку «Гадкий утенок», в которой сравнил «Новоколледж» с белым лебедем, в которого превратился утенок, а всю остальную систему образования — со скотным двором.

Из-за этого, по словам Сергея Чернышова, «Новоколледж» и его самого попросили проверить на «антироссийскую антигосударственную пропаганду и навязывание учащимся и абитуриентам либеральных ценностей». «У нас много людей, для которых "либеральные ценности" — это ругательство. Для меня нет, мне не стыдно, что мы их пропагандируем»,— заявил он.

В июне 2022 года господин Чернышов уволился с должности директора Новосибирского городского открытого колледжа из-за отказа проводить «воспитательную работу» с задержанными на антивоенных акциях студентами. После он и его команда создали новое юрлицо, получили лицензию и начали набор студентов в «Новоколледж».

Анастасия Ларина