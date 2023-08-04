В реке в Иркутской области нашли тела двух человек

Тела двух человек нашли в реке Чечуй в Иркутской области. В этой зоне проходят поиски семьи с несовершеннолетним внуком, которая пропала в середине июля. Об этом сообщили в управлении МВД по Иркутской области.

Информация об обнаружении тел мужчины и женщины поступила в отдел полиции в ночь на 4 августа. Полицейские выехали к месту обнаружения тел и проводят проверку их личностей. На месте отсутствует стабильная связь, добавили в пресс-службе МВД.

15 июля 55-летний житель поселка Юбилейный, его 46-летняя жена и их пятилетний внук поехали на моторной лодке на рыбалку на реке Лене. Они должны были вернуться в свой поселок 17 июля.

По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Разыскные мероприятия продолжались с 19 июля. Спасатели и полицейские нашли перевернувшуюся моторную лодку, в которой находились личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.

Олеся Павленко