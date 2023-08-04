За месяц петербургские пенсионеры взяли кредитов на 14 млрд рублей

Петербургские пенсионеры за июнь 2023 году взяли кредиты в банках на общую сумму порядка 14 млрд рублей. Об этом сообщается в Национальном бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом на граждан в возрасте от 50 до 60 лет в городе на Неве приходится 17,1% займов.

В общей сложности, по данным Центробанка, в июне текущего года физлица-резиденты в РФ оформили кредитов на 2,2 трл рублей. Это максимальный показатель с января 2019 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае, когда граждане взяли кредитов на 2,142 трлн рублей.

Петербуржцы за первый месяц лета оформили кредитов на 110,9 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем кредитов, выданных банками Санкт-Петербурга во втором квартале 2023 года физическим лицам (без учета ипотеки), составил 237,86 млрд руб., что на 19% больше, чем в предыдущем квартале.

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