В Петербурге на 20% вырос объем выданных потребительских кредитов

Объем кредитов, выданных банками Санкт-Петербурга во втором квартале 2023 года физическим лицам (без учета ипотеки), составил 237,86 млрд руб., что на 19% больше, чем в предыдущем квартале, следует из данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За I полугодие этого года самый низкий объем кредитов выдали в январе — 57,92 млрд руб., а самый высокий в мае — 81,79 млрд руб. Почти такой же высокий показатель в июне — 80,76 млрд руб.

В целом за I полугодие 2023 года в Петербурге было оформлено потребительских кредитов на 438,1 млрд руб., что больше на 34% чем за аналогичный период прошлого года.

Но это объясняется общими тенденциями к снижению спроса на кредиты после начала СВО. Наименьший объем займов россияне оформили в апреле 2022 года — всего 41,78 млрд руб. после этого наблюдалось медленное восстановление, максимальные значения были достигнуты в мае этого года.

Эксперты подтверждают, что рынок потребительских кредитов растет. Так, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам СПб ТПП Алексей Балашов рассказал изданию «Ведомости», что спрос на займы растет на фоне развития параллельного импорта бытовой и компьютерной техники и автомобилей, а также притоком в Россию китайских автомобилей.

В свою очередь, руководитель по развитию продаж департамента розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Иван Ходак рассказал, что потребительские кредиты в 2023 г. в основном оформляют для покупки автомобилей, ремонта и приобретения мебели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге объем выдачи кредитов по ипотеке за полгода составил 151 млрд рублей.

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