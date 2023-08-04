Прокуратура оценила ущерб от столкновения танкеров на Лене в 800 млн рублей

Ущерб в результате столкновения танкеров на реке Лена, произошедшего 12 июня на севере Иркутской области, оценивается в 800 млн руб., сообщил на пресс-конференции в Иркутске руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Авдеев. По его словам, в результате инцидента в воду попало 82 тонны бензина, который перевозил один из танкеров.

«Возбуждено два уголовных дела — по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды) и ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Кроме того, возбужден ряд административных дел против должностных лиц компании-судовладельца и капитана танкера. По уголовным делам сейчас ведутся необходимые следственные мероприятия. Предполагаю, что судебный процесс начнется до конца этого года»,— уточнил Денис Авдеев.

Столкновение танкера «Ерофей Хабаров» (владелец ПАО ЛОРП), следовавшего из города Усть-Кута (Иркутская область) в Ленск (Якутия) с грузом бензина в 836 тонн, с пустым танкером ТР-901 (владелец ООО «Алексеевская РЭБ флота») произошло в 25 км от города Киренска. По версии следствия, в момент столкновения судном управлял малоопытный помощник капитана, а сам капитан, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Влад Никифоров, Иркутск