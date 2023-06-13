Воду разбавили бензином

Власти Иркутской области и Республики Саха (Якутия), а также региональные подразделения федеральных ведомств занимаются устранением последствий столкновения двух танкеров, в результате которого в реку Лену попало около 90 тонн бензина. Восточным СКР на транспорте проводится доследственная проверка по двум статьям УК РФ, на севере Приангарья введен режим ЧС, местному населению запрещено пользоваться водой из Лены, при этом власти указывают на отсутствие угроз для жизнедеятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате столкновения двух танкеров на реке Лена вечером 12 июня произошла разгерметизация цистерны с топливом, в которой находилось 138 тонн бензина

Фото: МЧС России В результате столкновения двух танкеров на реке Лена вечером 12 июня произошла разгерметизация цистерны с топливом, в которой находилось 138 тонн бензина

Фото: МЧС России

Столкновение танкера «Ерофей Хабаров» (владелец ПАО ЛОРП), следовавшего из города Усть-Кута (Иркутская область) в Ленск (Якутия) с грузом бензина в 836 тонн, с пустым танкером ТР-901 (владелец ООО «Алексеевская РЭБ флота») произошло в 25 км от города Киренска 12 июня в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Официальные структуры узнали о происшествии лишь спустя час.

«Собственник судна сообщил об аварии слишком поздно, задержка информации составила более часа. Это повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений»,— заявил позднее начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. По его словам, «собственник, который был обязан принять меры по ликвидации последствий аварии, самоустранился».

13 июня в Киренском районе Иркутской области, где произошел инцидент, был введен режим ЧС.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев утром этого же дня провел внеочередное заседание региональной комиссии по чрезвычайной ситуации, по итогам которой стало известно, что в акваторию реки Лены могло попасть до 90 тонн бензина. «Пятно прошло ряд населенных пунктов. Поручил организовать мониторинг качества воды»,— заявил Игорь Кобзев. Губернатор, ссылаясь на данные Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, также сообщил, что «капитан был нетрезв, а судном “Ерофей Хабаров” управлял его помощник». По информации источника «Ъ» в надзорных органах, капитаном танкера является гражданин России Александр Арбатский.

В пресс-службе Восточного межрегионального управления СКР на транспорте сообщили, что по факту происшествия на реке Лене проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

В МЧС Приангарья также отмечают, что авария не повлияла на жизнедеятельность населения в поселках ниже по течению, угроза для жизни людей также отсутствует. В 11 населенных пунктах, расположенных на Лене (в границах Иркутской области) ниже места аварии: в поселках Воронежский, Юбилейный, Визирный, селах Салтыкова, Алымовка, Никулино, Банщиково, Чечуйск, Петропавловск, Орлова и Коршуново — действуют водозаборные скважины, не связанные с рекой.

«Населению рекомендовано не использовать воду из реки Лены ниже по течению от места аварии для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд вплоть до снятия режима чрезвычайной ситуации. Информация доведена до глав муниципальных образований района, проводится оповещение населения о запрете использования воды из реки»,— добавляют в ведомстве.

Власти Республики Саха (Якутия) в настоящее время готовятся к приближению топливного пятна к границам региона.

«Бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого топлива испарится и не дойдет до границ Республики Саха (Якутия). Вместе с тем необходимые силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда службы спасения приведены в полную готовность, подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты. С учетом скорости течения реки Лены на данном участке пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь на 15 июня»,— отмечается в сообщении минэкологии Якутии.

Представители компании-судовладельца — ПАО ЛОРП — заявили «Ъ», что по факту инцидента проводится служебная проверка. В пароходстве также опровергают информацию, прозвучавшую в СМИ, в том числе от официальных источников.

«На настоящий момент неизвестно точное количество бензина, попавшего в реку. Узнать объем можно только после того, как будет произведена перевалка груза из аварийного судна в порожнее. Объективное заключение по превышению нефтепродуктов в воде можно получить только в результате лабораторных исследований. Необходимо подождать эти результаты, а потом делать выводы»,— утверждается на сайте компании со ссылкой на заместителя исполнительного директора по промышленной безопасности и эксплуатации инфраструктуры ПАО ЛОРП Викторию Круглянко.

Кроме того, по словам Виктории Круглянко, компания-судовладелец еще не получила «официального заключения медосвидетельствования капитана».

Влад Никифоров, Иркутск