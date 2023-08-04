Компанию скончавшегося экс-депутата заксобрания возглавил его сын

Компанию «Иолла», принадлежавшую скончавшемуся экс-депутату заксобрания Игорю Пастухову, возглавил его сын Алексей Пастухов. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», гендиректором «Иоллы» Алексей Пастухов был назначен 2 августа.

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Алексей Пастухов возглавляет пермскую компанию «Орион», ООО занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием и числится за Игорем и Лидией Пастуховыми. Также сын бывшего депутата владеет ООО «Иолла-рыбалка, туризм» (розничная торговля спортивным оборудованием). Обе компании зарегистрированы по адресу «Иоллы» на ул. Стахановская, 54.

Бывший депутат заксобрания Пермской области Игорь Пастухов возглавлял «Промышленно-производственную группу «Иолла», созданную на базе бывшего электротехнического завода «Эвестур». По сведениям источников, он скончался в результате продолжительной болезни в конце июля.