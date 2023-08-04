Приговор не остался без внимания

По решению арбитражного суда Башкирии бывшие руководители застройщика «Килстройинвест» привлечены к субсидиарной ответственности. Среди них — Дмитрий Комлев, Иван Арапов и Павел Рыцев, а также специализированный застройщик Региональный оператор по содействию строительству объектов. Решающим стало вступление в силу приговора Октябрьского райсуда, которым господа Комлев, Рыцев и Арапов были признаны виновными в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. По мнению опрошенных юристов, с высокой степенью вероятности ответчикам не удастся отменить решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководителей застройщика «Миловского парка» привлекли к субсидиарной ответственности вслед за уголовной

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Экс-руководителей застройщика «Миловского парка» привлекли к субсидиарной ответственности вслед за уголовной

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть определения о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ООО «Килстройинвест»: Дмитрия Комлева, Ивана Арапова, Павла Рыцева и ООО «Специализированный застройщик “Региональный оператор по содействию строительству объектов”» (принадлежит минземимуществу Башкирии, в 2021 году признан банкротом).

Соответствующее заявление в суд направила конкурсный управляющий «Килстроинвеста» Алсу Марданшина.

Размер субсидиарной ответственности будет известен после завершения расчетов с кредиторами. Сумма непогашенных требований кредиторов «Килстройинвеста» составляет 2,9 млрд руб.

ООО «Килстройинвест» было образовано в 2010 году. Соучредитель — Николай Шеин, но фактическим владельцем считают его зятя Дмитрия Комлева, который в 2010–2013 годах был гендиректором компании. В 2014 году новым руководителем стал Иван Арапов, а в 2015 году — Павел Рыцев. Еще одним основателем застройщика был Сергей Ластовчук. До августа 2017 года он владел 50% уставного капитала, затем продал свою долю компании «Амнис-групп», связанной с руководством группы «Башкирская химия». В июле 2018 года эта доля отошла аффилированному с «Амнис-групп» АО «Башметалл». С апреля 2019 года управляющей компанией стало ООО «Специализированный застройщик “Региональный оператор по содействию строительству объектов”».

«Килстройинвест» возводил проблемный ЖК «Миловский парк» под Уфой. Строительство домов остановилось в 2016 году. Обманутыми дольщиками «Миловского парка» были признаны около 1,5 тыс. человек. В феврале 2020 года компания была признана банкротом. Сейчас жилой комплекс достраивают на средства федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Алсу Марданшина в своем заявлении указала, что полученные от дольщиков средства «Килстройинвест» выдавал в качестве займов, направлял на строительство базы отдыха «Бухта кила», сетей водоснабжения и так далее, что привело к банкротству застройщика. Умышленность действий Дмитрия Комлева, Павла Рыцева и Ивана Арапова установил Октябрьский райсуд Уфы в 2022 году, отметила госпожа Марданшина.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господа Комлев, Рыцев и Арапов в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба путем обмана. На счета аффилированных с Дмитрием Комлевым юрлиц и физлиц, установил райсуд, было перечислено около 2,4 млрд руб. дольщиков. После рассмотрения апелляционных жалоб Дмитрий Комлев был приговорен к восьми с половиной годам, Иван Арапов — к пяти с половиной годам, а Павел Рыцев — к пяти годам лишения свободы условно.

Ответчики-физлица, возражая против удовлетворения заявления, отметили, что основанием для привлечения к субсидиарной ответственности могут быть нарушения в трехлетний период до введения процедуры банкротства, а их деятельность в этот отрезок времени не подпадает.

Суд, вынося решение, основывался на обвинительном приговоре по уголовному делу. Совершались сделки, причинившие существенный вред правам кредиторов, говорится в определении. Аффилированность с должником юрлиц, которым перечислялись займы, установлена приговором, отметил суд.

В отношении «Регионального оператора по содействию и строительству объектов» в материалах дела сообщается, что в 2021 году он должен был передать конкурсному управляющему документы, в частности оригиналы договоров по подозрительным сделкам, однако решение суда не исполнил.

Что касается «Башметалла» и «Амнис групп», в их действиях отсутствовал сам факт обмана потенциальных кредиторов, в процедуре банкротства и в уголовном деле их противоправные действия не выявлены, отметил суд.

С представителем Дмитрия Комлева Денисом Макеевым вчера связаться не удалось. Конкурсный управляющий регоператора Алексей Шилько на звонки не ответил.

Адвокат Аскар Мингазетдинов и управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева полагают, что в связи с выводами районного суда по уголовному делу у ответчиков не было реальных шансов избежать привлечения к субсидиарной ответственности.

Влада Шипилова