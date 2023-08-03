В ходе беспорядков на фестивале культуры Эритреи в Стокгольме пострадали семь человек

На культурном фестивале «Эритрея Скандинавия» в Стокгольме произошли столкновения сторонников и противников президента африканской страны Исайяса Афеворки, пострадали 7 человек, около 100 задержаны полицией, сообщает AFP со ссылкой на правоохранительные органы Швеции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / AP Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / AP

Агентство утверждает, что фестиваль организовали сторонники режима господина Афеворки. По информации AFP, участники демонстрации против властей Эритреи разгромили имущество на территории мероприятия. В полиции заявили, что рядом с фестивалем прошло «еще одно массовое мероприятие», после чего начались столкновения.

Издание Expressen утверждает, что около тысячи протестующих против режима президента Эритреи прорвали полицейский кордон и ворвались на фестиваль. Очевидцы сообщили газете, что демонстранты крушили палатки, протыкали их шипами, а также бросали в полицейских камни. AFP со ссылкой на стокгольмское управление здравоохранения сообщает, что из семи раненых четверо получили серьезные травмы.

Агентство отмечает, что фестиваль «Эритрея Скандинавия» проводится уже много лет, на нем проходят семинары, дебаты и лекции, а также музыкальные мероприятия. На территории фестиваля также открывается ярмарка.

8 июля в немецком городе Гиссен во время фестиваля, который также посвящен культуре Эритреи, вспыхнули беспорядки, в результате пострадали 22 полицейских. Тогда на мероприятии также столкнулись противники и сторонники режима господина Афеворки. В 2022 году противники режима президента Эритреи устроили беспорядки в преддверии фестиваля в Германии, тогда ранения получили около 30 человек.

Исайяс Афеворки является президентом Эритреи с 1993 года. Правозащитная организация Human Rights Watch в 2006 году называла правительство Эритреи одним из худших в мире. В стране действует обязательная военная служба, граждане призываются на неопределенный срок. В Индексе свободной прессы от организации «Репортеры без границ» Эритрея занимает последнее, 179-е место.

Эрдни Кагалтынов