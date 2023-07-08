В Германии на фестивале Эритреи во время беспорядков пострадали 22 полицейских

В немецком городе Гиссен во время фестиваля Эритреи вспыхнули беспорядки, в результате пострадали 22 полицейских. В 2022 году на этом фестивале пострадали около 30 человек. У мероприятия есть противники, которые считают, что оно пропагандирует режим президента африканской Эритреи Исайяса Афеворки, чье правление обвиняют в жестокости.

Организаторы фестиваля заявили его как семейное торжество, однако в программе были также политические выступления, сообщает издание Tagesschau. Первая демонстрация с участием около 250 человек состоялась 7 июля вечером, тогда за призывы к насилию был задержан один человек. Сегодня днем в центре города начался митинг против фестиваля.

Полиция для подавления беспорядков применила слезоточивый газ и водометы, в стражей порядка кидали камни, дымовые шашки и бутылки. В результате ненадолго задерживались около 200 человек, не менее 60 человек были взяты под стражу. Ожидается, что мероприятие, которое должно продолжиться 9 июля, посетят до 2,5 тыс. человек.

В 2022 году противники режима президента Эритреи устроили беспорядки в преддверии фестиваля, тогда ранения получили около 30 человек, сообщает Giessener Allgemeine. Десятки тысяч людей бежали из Эритреи в Европу, многие из них обвиняют эритрейские власти в жестоком обращении, сообщает AP.

Мария Федотова