Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Германии на фестивале Эритреи во время беспорядков пострадали 22 полицейских

В немецком городе Гиссен во время фестиваля Эритреи вспыхнули беспорядки, в результате пострадали 22 полицейских. В 2022 году на этом фестивале пострадали около 30 человек. У мероприятия есть противники, которые считают, что оно пропагандирует режим президента африканской Эритреи Исайяса Афеворки, чье правление обвиняют в жестокости.

Организаторы фестиваля заявили его как семейное торжество, однако в программе были также политические выступления, сообщает издание Tagesschau. Первая демонстрация с участием около 250 человек состоялась 7 июля вечером, тогда за призывы к насилию был задержан один человек. Сегодня днем в центре города начался митинг против фестиваля.

Полиция для подавления беспорядков применила слезоточивый газ и водометы, в стражей порядка кидали камни, дымовые шашки и бутылки. В результате ненадолго задерживались около 200 человек, не менее 60 человек были взяты под стражу. Ожидается, что мероприятие, которое должно продолжиться 9 июля, посетят до 2,5 тыс. человек.

В 2022 году противники режима президента Эритреи устроили беспорядки в преддверии фестиваля, тогда ранения получили около 30 человек, сообщает Giessener Allgemeine. Десятки тысяч людей бежали из Эритреи в Европу, многие из них обвиняют эритрейские власти в жестоком обращении, сообщает AP.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...