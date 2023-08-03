Warner Bros. Discovery значительно сократила убытки по итогам квартала

Американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery представил финансовый отчет за второй квартал текущего года. Компании, созданной в прошлом году в рамках сделки на $43 млрд, удалось сократить чистый убыток по итогам квартала с $3,4 млрд до $1,2 млрд, или $0,51 на обыкновенную акцию. Этот показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков, которые в среднем ожидали получения убытка в размере $0,41 на акцию.

Однако совершенно неожиданным для аналитиков уже с положительной стороны оказался результат стримингового сервиса Max (объединенные в прошлом году HBO Max и Discovery+). Его убыток по итогам квартала составил всего $3 млн, что почти в 100 раз меньше, чем прогнозировали аналитики. Те в среднем оценивали убыток Warner Bros. Discovery от стриминга в $285,6 млн. При этом количество подписчиков Max сократилось по итогам квартала на 1,8 млн человек.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 4% в годовом исчислении, до $10,4 млрд, что чуть хуже прогнозов. При этом выручка телевизионного бизнеса сократилась сразу на 13% из-за падения рекламных доходов и снижения охвата аудитории.

Котировки акций компании снижаются на 1,2%.

Кирилл Сарханянц