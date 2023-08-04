Сегодня юбилей у гендиректора благотворительного Фонда Тимченко Марии Морозовой

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Фото: фотобанк Фонда Тимченко Мария Морозова

Фото: фотобанк Фонда Тимченко

Ее поздравляет предприниматель и общественный деятель Геннадий Тимченко:

— Дорогая Мария Андреевна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Ваш колоссальный опыт, целеустремленность и умение находить решения даже самых сложных задач помогают Вам добиваться успеха в любых смелых начинаниях. Сегодня мне хотелось бы сказать слова благодарности за тот большой путь, который Вы проделали вместе с Фондом Тимченко. К решению любой проблемы Вы всегда подходите с искренним желанием помочь и полной отдачей. Желаю Вам счастья, удачи, энергии на новые свершения! Крепкого здоровья Вам и Вашей семье, пусть каждый новый день дарит вдохновение!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»