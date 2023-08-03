Новая Subaru WRX получила версию для ралли

Компания Subaru Motorsports USA представила гоночную версию седана Subaru WRX последнего поколение — раллийное исполнение, подготовленное для участия в серии American Rally Association Championship.

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Автомобиль построен компанией Vermont SportsCar в соответствии с техническими требованиями категории Open 4WD. Новинка оснащена 320-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev и полным приводом. Седан оснащен подвеской R53 Suspension, 15-дюймовыми колесами и покрышками Yokohama.

Раллийный седан получил полностью новый углепластиковый кузов с развитой аэродинамикой, который окрашен в новый фирменный цвет — матовый синий оттенок WR Blue Pearl. В салоне появились необходимые по регламенту каркас безопасности, гоночные сиденья Sparco с многоточечными ремнями безопасности, а также другое оборудование.

Гоночный дебют нового автомобиля состоится во второй половине августа в рамках Ojibwe Forests Rally. Напомним, премьера дорожного варианта нового Subaru WRX прошла осенью 2021 года.