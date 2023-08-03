ГК «Самолет» построит во Всеволожском районе Ленобласти жилой квартал на 21,5 тыс. человек

Группа компаний «Самолет» возведет во Всеволожском районе Ленинградской области жилой квартал «Невская Долина» с собственной социальной и торговой инфраструктурой, сообщает пресс-служба ПАО «ГК “Самолет”».

Квартал будет рассчитан на 21,5 тысяч человек. Общая площадь мини-города составит 102,76 га. Высотность домов — от 12 до 18 этажей. Общая площадь квартир — 776,8 тысячи квадратных метров.

Застройщик также возведет 2 большие школы и 5 детских садов. В I и II очередь реализации проекта будет построено 7 жилых домов. Первый этап будет завершен в I квартале 2026 года.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», группа компаний «Самолет» в ближайшие годы планирует инвестировать в строительство жилья и социальных объектов 323,2 млрд рублей в Ленинградской области.