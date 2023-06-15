ГК «Самолет» вложит более 323 мдрд рублей в строительство жилья и соцобъектов в Ленобласти

Группа компаний «Самолет» в ближайшие годы инвестирует в строительство жилья и социальных объектов 323,2 млрд рублей в Ленинградской области.

В рамках ПМЭФ-2023 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ПАО «ГК "Самолет"» Дмитрий Голубков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает, что на территории региона компания построит 2,26 млн кв. м жилья в ближайшие 11 лет. Строительство будет вестись в Лаголово, Новоселках и Романовке.

Кроме этого, до 2034 года девелопер построит 13 детских садов на 3 385 мест и 8 школ на 8 295 мест, а также объекты инженерной и дорожной инфраструктуры.

Помимо этого, соглашение предполагает, что «Самолет» примет участие в проектах, направленных на решение проблем обманутых дольщиков на территории Ленобласти, направив на эти цели 1,6 млрд рублей.

Юлия Майовер

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