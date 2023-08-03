МИД РФ: открытие гостиницы на месте посольства Молдавии в Москве — нарушение конвенции о дипсоглашениях

В МИД РФ заявили, что организация коммерческой деятельности на территории посольства — это «нарушение конвенции о дипломатических соглашениях». Ранее «Комсомольская правда» сообщила со ссылкой на источник, что посол Молдавии в России Лилиан Дарий планирует открыть на территории посольства Молдавии в России гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OSCE Parliamentary Assembly Фото: OSCE Parliamentary Assembly

По данным издания, Лилиан Дарий предпринимает попытки заручиться поддержкой главы МИД Молдавии Нику Попеску.

«Если эта информация подтвердится, речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях»,— рассказал ТАСС представитель МИДа России, комментируя публикацию «Комсомольской правды».

26 июля власти Молдавии объявили о высылке 45 сотрудников посольства России в Кишиневе. После того как они уедут, в российском посольстве останутся 25 сотрудников из нынешних 70. Дипломатический скандал прокомментировали в Кремле и российском МИДе, пообещав ответные меры.

2 августа Нику Попеску заявил, что высылка российских дипломатов из Кишинева стала ответом на «неуважительную политику по отношению к гражданам республики». По его словам, российские дипломаты занимались шпионажем и вмешивались во внутренние дела республики.

Подробнее — в материале «Дипломат—вокзал—Россия».

Полина Мотызлевская