МИД Молдавии: российских дипломатов выслали из Кишинева в ответ на неуважительную политику Москвы

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что высылка российских дипломатов из Кишинева стала ответом на неуважительную политику по отношению к гражданам республики. Его слова приводит издание Deschide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нику Попеску

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Нику Попеску

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В течение последних трех десятилетий мы были свидетелями этой открытой поддержки приднестровского сепаратизма, незаконного содержания российских войск, эмбарго, приостановки Россией действия соглашения о свободной торговле СНГ с Молдовой. Итак, существует долгая история враждебной политики, и в последнее время эта враждебная и неуважительная политика усилилась»,— рассказал Нику Попеску в эфире телепередачи «Открытый диалог».

По его словам, решение о высылке российских дипломатов из республики в основном мотивировано тем, что часть из них «преследовала иные цели, чем дипломатическое управление отношениями с республикой». Отмечается, что некоторые российские дипломаты якобы занимались шпионажем и вмешивались во внутренние дела республики.

Глава МИД Молдавии также рассказал о нескольких эпизодах «неуважительного отношения России», среди них инциденты с пересечением воздушного пространства российскими ракетами, попытки дестабилизации республики путем «подготовки насилия», а также вмешательства в избирательные процессы.

26 июля власти Молдавии объявили о высылке 45 сотрудников посольства России в Кишиневе. После того как они уедут, в российском посольстве останутся 25 сотрудников из нынешних 70. Дипломатический скандал прокомментировали в Кремле и российском МИДе, пообещав ответные меры.

Подробнее — в материале «Дипломат—вокзал—Россия».