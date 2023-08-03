Из-за непогоды несколько районов Дагестана остались без света

Отключения электроэнергии произошли сразу в нескольких городах и районах Дагестана из-за ухудшившихся погодных условий, сообщил Telegram-канал министерства энергетики республики.

Частично без электроснабжения остались город Избербаш, а также Тляратинский, Левашинский, Кайтагский, Хивский, Буйнакский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Сергокалинский, Гунибский, Дахадаевский и Хунзахский районы. К аварийно-восстановительным работам привлечены 19 бригад энергетиков в составе 55 человек, а также 20 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Юлия Рыбина, Махачкала