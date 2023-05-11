На торги выставили 28 объектов Апраксина двора

Фонд имущества Петербурга возобновил торги по аренде Апраксина двора. На торги выставлено 28 объектов площадью около 16,5 тыс. кв. м., сообщили 11 мая в пресс-службе фонда.

«Среди объявленных объектов 3 отдельно стоящих здания и 25 помещений, 80 % которых могут использоваться под торгово-сервисную функцию»,— рассказали в фонде. Начальная цена составляет 120 млн руб., что равняется стоимость годовой арендной платы этих объектов. Дата торгов назначена на 5 июня.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Фонд имущества Петербурга объявил торги на аренду около 50 тыс. кв. м. территории Апраксина двора.

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