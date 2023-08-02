За июль в Курске выпало 253% месячной нормы осадков

Мэрия Курска сообщила, что за июль в городе выпало 253% месячной нормы осадков: 166 мм при норме в 78 мм. Самые серьезные ливни прошли в областном центре 31 июля и 1 августа.

С 27 июля в Единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступили сообщения о двух сходах селя, 99 — о подтоплении частных домов и подвалов многоэтажек, 84 — о засорении ливневой канализации «из-за больших залпов воды вместе с листвой и песком», 42 — о падении «аварийных» деревьев, 29 — о залитии жилплощадей через крышу, четыре — об отключении света в жилых домах, одно — о замыкании проводки.

Ранее власти сообщали, что 31 июля непогода также повредила тротуар в облцентре и затопила электрическую подстанцию на проспекте Хрущева, из-за чего 3,1 тыс. человек на время остались без света.

Сегодня в администрации Курска состоится заседание оперштаба по устранению последствий ливней. Комитеты дорожного хозяйства и ЖКХ, а также управляющие компании и ТСЖ продолжат эту работу.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, до конца дня в городе ожидаются кратковременный дождь и гроза без усиления ветра. с 3 по 6 августа в Курске должна быть ясная и сухая погода.

Алина Морозова

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